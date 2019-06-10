Адвокат рассказал, когда чеченский правозащитник Титиев выйдет на свободу

АРГУН (Чечня), 10 июн – РИА Новости. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу 21 июня, сообщил РИА Новости адвокат Петр Заикин.

В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Титиева. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.

"Апелляции думаю, не будет, это наше ходатайство, прокуратура его поддержала", - сказала РИА Новости адвокат Марина Дубровина.

"21 июня мы будем встречать Оюба у ворот колонии", - добавил Заикин.

Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.