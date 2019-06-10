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РИА Новости

Адвокат рассказал, когда чеченский правозащитник Титиев выйдет на свободу

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
© РИА Новости / Саид Царнаев
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АРГУН (Чечня), 10 июн – РИА Новости. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу 21 июня, сообщил РИА Новости адвокат Петр Заикин.
В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Титиева. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
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Дело правозащитника Оюба Титиева
"Апелляции думаю, не будет, это наше ходатайство, прокуратура его поддержала", - сказала РИА Новости адвокат Марина Дубровина.
"21 июня мы будем встречать Оюба у ворот колонии", - добавил Заикин.
Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
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