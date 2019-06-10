Российские отели, город и авиакомпания получили "туристический Оскар"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург Санкт-Петербург стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards, которую называют "туристическим Оскаром", в номинации "Ведущий город Европы 2019", а "Аэрофлот" одержал победу в трех номинациях.

Российский национальный перевозчик второй год подряд победил сразу в трех номинациях престижной премии World Travel Awards — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".

Санкт-Петербург занял первое место в категории "Ведущее городское направление Европы 2019", обогнав Амстердам, Афины, Барселону, Лондон, Париж и Москву.

Отель Mriya Resort & SPA в Ялте получил три наивысшие награды. "Отель стал лучшим в Европе в номинациях: ведущий люксовый курорт Европы 2019, ведущий курорт Европы для проведения мероприятий 2019, ведущий семейный курорт Европы для отдыха 2019", - сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Swissotel Krasnye Holmy в Москве признан ведущим бизнес-отелем Европы класса люкс. А ведущим роскошным отелем Европы 2019 назван Лотте Отель из Санкт-Петербурга.

Пятизвездочный Altay Village Teletskoe в Горном Алтае занял первое место в номинации "Ведущий бутик-отель России в 2019 году". Он обогнал девять конкурентов, в том числе и столичные гостиницы, которые неоднократно получали это звание с 2010 по 2018 год.