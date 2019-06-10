Медведев прибыл в Женеву на Международную конференцию труда

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев спускается по трапу самолета во время встречи в международном аэропорту Женевы. 10 июня 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев спускается по трапу самолета во время встречи в международном аэропорту Женевы. 10 июня 2019

ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Женеву, где примет участие в конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований, сообщила пресс-служба кабмина.

Как ожидается, российский премьер в ходе первого дня визита спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимента ATLAS.

Затем, как ожидается, глава правительства встретится с российскими учёными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах Центра участвуют 8 тысяч специалистов, из них порядка 1 тысячи российских.

Медведев обсудит с учеными перспективы российского присутствия в проектах ЦЕРН и возможности, создаваемые в рамках национального проекта "Наука". Также Медведев проведет встречу с гендиректором Европейского центра ядерных исследований Фабиолой Джанотти.