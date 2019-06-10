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РИА Новости

Медведев прибыл в Женеву на Международную конференцию труда

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев спускается по трапу самолета во время встречи в международном аэропорту Женевы. 10 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев спускается по трапу самолета во время встречи в международном аэропорту Женевы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев спускается по трапу самолета во время встречи в международном аэропорту Женевы. 10 июня 2019
ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Женеву, где примет участие в конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований, сообщила пресс-служба кабмина.
Как ожидается, российский премьер в ходе первого дня визита спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимента ATLAS.
Затем, как ожидается, глава правительства встретится с российскими учёными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах Центра участвуют 8 тысяч специалистов, из них порядка 1 тысячи российских.
Медведев обсудит с учеными перспективы российского присутствия в проектах ЦЕРН и возможности, создаваемые в рамках национального проекта "Наука". Также Медведев проведет встречу с гендиректором Европейского центра ядерных исследований Фабиолой Джанотти.
Сергей Приходько
Вчера, 00:38
Россия довольна взаимодействием с МОТ и заинтересована в его укреплении
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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