Медведев прибыл в Женеву на Международную конференцию труда

ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Женеву, где примет участие в конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований, сообщила пресс-служба кабмина.
Как ожидается, российский премьер в ходе первого дня визита спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимента ATLAS.
Затем, как ожидается, глава правительства встретится с российскими учёными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах Центра участвуют 8 тысяч специалистов, из них порядка 1 тысячи российских.
Медведев обсудит с учеными перспективы российского присутствия в проектах ЦЕРН и возможности, создаваемые в рамках национального проекта "Наука". Также Медведев проведет встречу с гендиректором Европейского центра ядерных исследований Фабиолой Джанотти.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.