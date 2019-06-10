Соцпартия Молдавии и ACUM призвали демократов разблокировать работу кабмина

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Партии социалистов Молдавии и блока ACUM в ответ на призыв Демпартии к диалогу предложили демократам обеспечить доступ к госучреждениям и разблокировать работу правительства, заявил депутат от блока ACUM Игорь Гросу.

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Андриан Канду пригласил Соцпартию и блок ACUM на переговоры, чтобы вместе найти выход из политического тупика.

"Мы ждем, чтобы ДПМ освободила государственные учреждения, отозвала оттуда всех спортсменов и представителей военизированных организаций, чтобы кабинет министров мог зайти в здание правительства, чтобы государственные учреждения могли работать в полную силу. ПДМ, как парламентская оппозиция, должна вернуться в парламент для работы", - заявил Гросу, озвучив совместное решение социалистов и блока ACUM.

По его словам, в стране существует законноизбранный парламент и функциональное правительство. Даже в том случае, если демократы откажутся прийти в парламент, они должны отозвать своих сторонников, которые расположили палатки у входа в правительство и другие госучреждения и тем самым блокируют доступ в здания.