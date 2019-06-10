Клишас назвал нахождение Голунова в "клетке" в зале суда неоправданным

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает абсолютно неоправданным нахождение в "клетке" в зале суда при избрании меры пресечения корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков.

Вечером в субботу Никулинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

"Полагаю, что в случае Голунова помещение его в клетку в зале суда является абсолютно неоправданным, унижающим человеческое достоинство действием, которое препятствовало его общению с адвокатом и нарушало его права", - заявил РИА Новости председатель комитета.

Сенатор подчеркнул, что со всеми обстоятельствами этого дела должен разбираться суд.

При этом, по его словам, также необходимо обратить внимание, что "человека не вправе задержать на срок более 48 часов в соответствии с пунктом вторым статьи 22 Конституции". Он отметил, что эта норма Конституции является нормой прямого действия. "Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал, что срок исчисляется с момента фактического задержания и судебное решение должно быть получено в пределах указанного срока. В случае нарушения конституционных прав граждан виновные лица подлежат привлечению к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал сенатор.

Сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других внесли ранее в Госдуму законопроект, запрещающий установку клеток для подсудимых в зале судебных заседаний. Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.