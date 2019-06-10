Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T16:18Z
https://ria.ru/20190610/1555452471.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155522/20/1555222038_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_4f00938972d50b70edd2eac4e8c7e020.jpg
РИА Новости

Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20

Вчера, 16:18
4283
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.
На вопрос о том, будут ли пошлины в таком случае введены немедленно, Трамп ответил: "Да, будут", - сообщает телеканал.
Логотип компании Huawei
Вчера, 12:49
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Саммит "Большой двадцатки" в этом году пройдет в Осаке 29 июня, G7 состоится во французском Биарицце в конце августа.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:58
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США
682123332
Обсудить 5
Дональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Лента
новостей
Следком показал алмазы, украденные у компании Алроса
Сотрудницу "Алросы" задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
Добыча сланцевой нефти в США может быть остановлена
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США
Юкия Амано
Глава МАГАТЭ не стал говорить о сделке с Ираном после заявлений Тегерана
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
Лента новостейМолния