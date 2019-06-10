Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC , что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.

На вопрос о том, будут ли пошлины в таком случае введены немедленно, Трамп ответил: "Да, будут", - сообщает телеканал.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.