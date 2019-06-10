Токаев заявил, что он полноценный президент, а не "транзитный пассажир"

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завял, что он полноценный глава государства, а не "транзитный пассажир".
Ранее эксперты, комментируя уход в отставку Нурсултана Назарбаева и приход к власти Токаева, говорили о мирном и успешном транзите власти в республике.
"Я против слова "транзит", поэтому, когда я давал интервью российскому телевидению, я как бы немного потроллил, сказав "транзит по-казахски". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Казахстана. Я не попутчик, я не транзитер, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться в другое движущееся средство. Давайте покончим с этим словом "транзит". Выборы состоялись, президент избран", - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Миссия ОБСЕ зачастую при наблюдении за выборами на постсоветском пространстве дает негативные оценки, порой противоположные тем, которые дают наблюдатели от миссии СНГ и других организаций.