В Кремле прокомментировали дело Голунова

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали дело журналиста Ивана Голунова, которого задержали в Москве в минувший четверг по подозрению в продаже наркотиков.

"Главное — признать ошибки"

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ошибки возможны везде, где работают люди, включая систему правосудия. Так он ответил на вопрос журналиста о том, изменилось ли доверие Кремля к МВД после публикаций фотографии якобы из квартиры Голунова.

"Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились, с тем чтобы они не повторялись впредь", — сказал Песков.

Он напомнил, что на нарушения в работе следственных органов реагирует Генпрокуратура, и у Кремля нет сомнений, что ведомство будет выполнять свои функции.

Отвечая на вопрос, думают ли в Кремле об отставках в Министерстве внутренних дел после ситуации с фотографиями по делу Голунова, пресс-секретарь заявил: "Не думаю, что я могу сказать что-то больше того, что я уже сказал по этой теме".

Пресс-секретарь добавил, что помощник президента Антон Кобяков изучит все доступные материалы по делу журналиста, так как дело резонансное и требует особого внимания.

Песков выразил мнение, что делать обобщающие выводы по поводу недоверия общества и СМИ к правоохранительной и судебной системе из-за дела Голунова неверно.

Путаница с фотографиями

Ранее полиция сообщила, что дома у задержанного "обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Знакомые журналиста отметили, что на фотографиях не его квартира. Позднее в МВД назвали это ошибкой сотрудника главка.

Как сообщило ведомство, одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные снимки сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования продажи наркотиков в Москве и области.

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, накануне при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

В субботу суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Следов наркотиков на руках не нашли

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Как рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, эксперты из МВД не нашли следов наркотиков на руках Голунова.

Чиков также выложил копию экспертного заключения, которая подтверждает его слова.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что тест на наркотики Голунова показывает отрицательный результат, но исследование продолжается.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. СПЧ обратился в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД.