Эксперты выяснят причины массовой гибели рыбы на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 10 июн - РИА Новости. Власти и эксперты выясняют причины массовой гибели рыбы на водоеме в Шпаковском районе Ставрополья, сообщает правительство региона.
По данным властей, на берег выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу, некоторые особи достаточно крупные. В той или иной степени, гибель коснулась практически всего видового состава.
"Предположительно, причиной произошедшего могло стать кислородное голодание в связи с резко установившейся жарой. Не исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода. Но это, повторюсь, лишь первоначальные гипотезы, никакую из причин, в том числе травля рыбы, исключать нельзя. Что произошло на самом деле, мы сможем сказать только после лабораторных исследований. На это понадобится не менее недели. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов", - сообщил начальник Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анатолий Муштатов, слова которого приводятся в сообщении.
По информации правительства, на Новомарьевский лиман выехала лаборатория Ставропольского центра государственного экологического мониторинга. В разных точках озера на анализ взяты пробы воды и биоматериал погибших особей, добавлено в сообщении.
Правительство уточняет, что водоем находится в пользовании колхоза "Волна", хозяйство использует озеро для выращивания и реализации товарной рыбы.