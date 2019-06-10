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РИА Новости

Эксперты выяснят причины массовой гибели рыбы на Ставрополье

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкРыба
Рыба
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Рыба. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 10 июн - РИА Новости. Власти и эксперты выясняют причины массовой гибели рыбы на водоеме в Шпаковском районе Ставрополья, сообщает правительство региона.
По данным властей, на берег выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу, некоторые особи достаточно крупные. В той или иной степени, гибель коснулась практически всего видового состава.
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"Предположительно, причиной произошедшего могло стать кислородное голодание в связи с резко установившейся жарой. Не исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода. Но это, повторюсь, лишь первоначальные гипотезы, никакую из причин, в том числе травля рыбы, исключать нельзя. Что произошло на самом деле, мы сможем сказать только после лабораторных исследований. На это понадобится не менее недели. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов", - сообщил начальник Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анатолий Муштатов, слова которого приводятся в сообщении.
По информации правительства, на Новомарьевский лиман выехала лаборатория Ставропольского центра государственного экологического мониторинга. В разных точках озера на анализ взяты пробы воды и биоматериал погибших особей, добавлено в сообщении.
Правительство уточняет, что водоем находится в пользовании колхоза "Волна", хозяйство использует озеро для выращивания и реализации товарной рыбы.
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