Эксперты выяснят причины массовой гибели рыбы на Ставрополье

"Предположительно, причиной произошедшего могло стать кислородное голодание в связи с резко установившейся жарой. Не исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода. Но это, повторюсь, лишь первоначальные гипотезы, никакую из причин, в том числе травля рыбы, исключать нельзя. Что произошло на самом деле, мы сможем сказать только после лабораторных исследований. На это понадобится не менее недели. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов", - сообщил начальник Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анатолий Муштатов, слова которого приводятся в сообщении.