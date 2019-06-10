Погранслужба Украины задержала мужчину с георгиевской лентой

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Пограничники в контрольном пункте "Каланчак" на границе с Крымом передали в полицию разыскиваемого правоохранителями украинца, у которого также была обнаружена георгиевская лента, сообщает в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту… во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранителями Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гражданин разыскивался за преступления, по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Кроме того установлено, что украинец выезжал в РФ по Керченскому мосту, чем нарушил правила пересечения государственной границы.

"На нарушителя составили протокол и передали представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.