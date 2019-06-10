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РИА Новости

Погранслужба Украины задержала мужчину с георгиевской лентой

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Пограничники в контрольном пункте "Каланчак" на границе с Крымом передали в полицию разыскиваемого правоохранителями украинца, у которого также была обнаружена георгиевская лента, сообщает в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера в контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту… во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранителями Черниговской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, гражданин разыскивался за преступления, по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Кроме того установлено, что украинец выезжал в РФ по Керченскому мосту, чем нарушил правила пересечения государственной границы.
"На нарушителя составили протокол и передали представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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