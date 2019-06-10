Володин выразил надежду на развитие контактов с Казахстаном

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана и выразил надежду, что отношения двух стран, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться, сообщила пресс-службы нижней палаты парламента.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

По словам Володина, убедительная победа Токаева на выборах – "свидетельство широкой поддержки народом республики курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны".