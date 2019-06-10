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РИА Новости

Володин выразил надежду на развитие контактов с Казахстаном

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана и выразил надежду, что отношения двух стран, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться, сообщила пресс-службы нижней палаты парламента.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
По словам Володина, убедительная победа Токаева на выборах – "свидетельство широкой поддержки народом республики курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны".
"Россия и Казахстан – стратегические партнеры. Рассчитываем, что наши отношения, в том числе, на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при Вашей поддержке", - заявил Володин.
Касым-Жомарт Токаев
9 июня, 08:10
Токаев: Казахстан сохранит внешнеполитический курс, который вел Назарбаев
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