Володин выразил надежду на развитие контактов с Казахстаном

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана и выразил надежду, что отношения двух стран, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться, сообщила пресс-службы нижней палаты парламента.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
По словам Володина, убедительная победа Токаева на выборах – "свидетельство широкой поддержки народом республики курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны".
"Россия и Казахстан – стратегические партнеры. Рассчитываем, что наши отношения, в том числе, на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при Вашей поддержке", - заявил Володин.