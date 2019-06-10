Ленобласть подписала соглашений на ПМЭФ на сумму более триллиона рублей

С. - ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили инвестиционных соглашений на общую сумму 1,023 триллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"На стенде региона подписано 46 контрактов. Инвестиционный портфель Ленинградской области пополнился на общую сумму 1,023 триллиона рублей. Кроме того, мы заключили соглашения с вузами о подготовке трудовых ресурсов для будущих производств. Теперь студенты, получив профессиональное техническое или высшее образование, смогут сразу найти работу в Ленинградской области. По заявленным проектам в Ленинградской области ожидается создание более девяти тысяч рабочих мест", — сказал глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что, в частности, ключевыми событиями в рамках ПМЭФ-2019 стала церемония запуска в эксплуатацию завода по производству аммиака в Кингисеппе – крупнейшего инвестиционного проекта компании "ЕвроХим" с объемом инвестиций в 1,2 миллиарда долларов США.

"Кроме того, самым крупным проектом, заявленном на форуме, стало создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа компании ООО "РусХимАльянс", сумма вложений составит 750 миллиардов рублей", - добавил глава региона.

По его словам, также не менее важным событием стало подписание меморандума о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" в Кингисеппе на сумму 162 миллиарда рублей.

"Помимо этого, холдинговая компания "Новотранс" вложит 46,5 миллиарда рублей в строительство терминала в Усть-Луге: в частности, зернового на общую суммы 13 миллиардов рублей и угольного – на 24 миллиарда рублей, соответственно. Также было подписано соглашение о расширении производственных мощностей компании "ФосАгро" на площадке в Волхове на сумму 23,6 миллиарда рублей", - отметил Дрозденко.