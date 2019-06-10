Партия "Гражданская позиция" представила список на выборы в Раду

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Партия "Гражданская позиция" на съезде в понедельник утвердила избирательный список на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся на Украине 21 июля.

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, который ранее также баллотировался на пост президента страны и занял пятое место. В первую пятерку вошли народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. Также в списке генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.

Сам Гриценко на съезде заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.

Также партия выдвинула 40 кандидатов по мажоритарным округам.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.