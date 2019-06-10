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РИА Новости

Партия "Гражданская позиция" представила список на выборы в Раду

Вчера, 15:28
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КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Партия "Гражданская позиция" на съезде в понедельник утвердила избирательный список на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся на Украине 21 июля.
Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, который ранее также баллотировался на пост президента страны и занял пятое место. В первую пятерку вошли народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. Также в списке генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.
Сам Гриценко на съезде заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.
Также партия выдвинула 40 кандидатов по мажоритарным округам.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Согласно данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Раду проходят 5 партий: 48,5% тех кто определился проголосовали бы за партию "Слуга народа"; 11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Четвертую позицию занимает партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,8%), а на пятом месте политсила украинского певца Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%). Рейтинг остальных партий составил менее 5%.
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