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РИА Новости

Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство и союзничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях", - говорится в сообщении.
Президенты условились о дальнейших контактах. Отмечается, что ранее Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму.
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В поздравительной телеграмме российский лидер, в частности, отметил, что убедительная победа Токаева на выборах свидетельствует о его высоком авторитете среди соотечественников.
"Столь убедительная победа на выборах в полной мере подтверждает ваш высокий авторитет среди соотечественников, широкую поддержку вашего настроя на продолжение государственного курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана, защиту его внешнеполитических интересов и всемерное укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский президент пожелал своему казахстанскому коллеге успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, крепкого здоровья и благополучия.
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