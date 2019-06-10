Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство и союзничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях", - говорится в сообщении.

Президенты условились о дальнейших контактах. Отмечается, что ранее Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму.

В поздравительной телеграмме российский лидер, в частности, отметил, что убедительная победа Токаева на выборах свидетельствует о его высоком авторитете среди соотечественников.

"Столь убедительная победа на выборах в полной мере подтверждает ваш высокий авторитет среди соотечественников, широкую поддержку вашего настроя на продолжение государственного курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана, защиту его внешнеполитических интересов и всемерное укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.