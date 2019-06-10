Приостанавливать деятельность юрлиц по новому КоАП смогут только суды

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает исключение административного приостановления деятельности из перечня видов административных наказаний, приостанавливать деятельность будет только суд, сообщает Минюст.

Правительством РФ в понедельник опубликована Концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях, проект которой был внесен Минюстом России.

"Предлагается исключить административное приостановление деятельности из перечня видов административных наказаний, включив его в перечень мер обеспечения производства и существенно сократив предельный срок его применения. Административное приостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя станет возможно только в судебном порядке", - говорится в сообщении министерства.