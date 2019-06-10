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РИА Новости

Грызлов опасается, что Киев не выполнит договоренности по Донбассу

Вчера, 15:08
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель РФ Борис Грызлов
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полпред РФ Борис Грызлов в понедельник заявил, что есть опасения, что не только разведение сил у Станицы Луганской, но и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики очередной раз сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской, запланированное на 10 июня.
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"Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом. Возникают серьезные опасения, что и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом", - заявил Грызлов журналистам.
Он напомнил, что эти договоренности включают "подготовку дополнительных мер по обеспечению условий режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия", снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле "всех установленных на всех установленных", выполнение Киевом обязательств в соответствии с решением об обмене в декабре 2017 года, восстановление диалога между Киевом и Донбассом".

Большие сомнения возникают и в плане выполнения Киевом политических обязательств перед Донбассом.

Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Борис Грызлов
полпред России
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