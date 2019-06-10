Грызлов опасается, что Киев не выполнит договоренности по Донбассу

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полпред РФ Борис Грызлов в понедельник заявил, что есть опасения, что не только разведение сил у Станицы Луганской, но и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики очередной раз сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской, запланированное на 10 июня.

"Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом. Возникают серьезные опасения, что и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом", - заявил Грызлов журналистам.

Он напомнил, что эти договоренности включают "подготовку дополнительных мер по обеспечению условий режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия", снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле "всех установленных на всех установленных", выполнение Киевом обязательств в соответствии с решением об обмене в декабре 2017 года, восстановление диалога между Киевом и Донбассом".