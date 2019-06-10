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РИА Новости
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Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня, если ЦИК закончит все процедуры, сообщил в понедельник действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.
"Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. Дело в том, что 14 июня мне нужно вылетать в Бишкек, затем в Душанбе. Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличенный полностью полномочиями", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу на церемонии передачи ему полномочий президента страны. 20 марта 2019
Вчера, 14:29
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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