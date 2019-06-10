НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня, если ЦИК закончит все процедуры, сообщил в понедельник действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.

"Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. Дело в том, что 14 июня мне нужно вылетать в Бишкек, затем в Душанбе. Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличенный полностью полномочиями", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.