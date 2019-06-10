Токаев пообещал использовать в работе предложения от других кандидатов

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полезные предложения других кандидатов на выборах будут использованы в его работе.

"Их предложения, мнения были очень интересные. И их полезные предложения я в обязательном порядке в ходе своей работы буду использовать", - сказал Токаев.