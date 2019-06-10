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РИА Новости

Токаев пообещал использовать в работе предложения от других кандидатов

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полезные предложения других кандидатов на выборах будут использованы в его работе.
"Их предложения, мнения были очень интересные. И их полезные предложения я в обязательном порядке в ходе своей работы буду использовать", - сказал Токаев.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. Итоговая явка составила 77,4%.
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