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РИА Новости

Ряд авиакомпаний приостановили рейсы в столицу Судана

Вчера, 14:51
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ХАРТУМ, 10 июн - РИА Новости. Некоторые авиакомпании приостановили полеты в аэропорт столицы Судана Хартума, но остальные продолжают совершать рейсы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Мохаммед аль-Махди.
Ранее сообщалось, что такие авиакомпании, как Flydubai, Emirates, Turkish Airlines и Egypt Air отменили рейсы в Хартум из-за нестабильной ситуации в городе.
"Некоторые мировые авиалинии прекратили полеты в аэропорт Хартума, среди них (эмиратские - ред.) Emirates и Etihad Airways и (египетская - ред.) Egypt Air, в то время как некоторые мировые и региональные авиалинии продолжают полеты в аэропорт Хартума, среди них эфиопские (авиалинии – ред.) и суданские Tarco Aviation и Badr Airlines", - заявил аль-Махди.
По его словам, ряд пассажиров отправили жалобы через аэропорт Хартума на ОАЭ в связи с отменой рейсов эмиратских авиакомпаний Emirates и Etihad Airways.
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В то же время аль-Махди подчеркнул, что аэропорт Хартума полностью готов к приему всех рейсов мировых авиакомпаний. Кроме того, он добавил, что авиарейсы внутри страны продолжаются в привычном режиме.
Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.
Председатель совета директоров минздрава страны Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами событий в понедельник стал 61 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.
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