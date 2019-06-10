Токаев заявил, что в Казахстане пока не планируют строить АЭС

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.

"Вы говорите о строительстве АЭС, такого в плане нет, пока такого в плане нет. АЭС в повестке не стоит, если и будет, то в обязательном порядке мы будем согласовывать с населением этот вопрос", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров заявил, что Россия предлагает построить в Казахстане атомную электростанцию. Как сообщил тогда журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, площадкой для возможной АЭС определили район поселка Улкен Алма-Атинской области.

Решение о строительстве АЭС в Казахстане не будет принято без учета мнения большинства населения, заявил Токаев в конце апреля.