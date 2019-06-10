Токаев заявил, что в Казахстане пока не планируют строить АЭС

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.
"Вы говорите о строительстве АЭС, такого в плане нет, пока такого в плане нет. АЭС в повестке не стоит, если и будет, то в обязательном порядке мы будем согласовывать с населением этот вопрос", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров заявил, что Россия предлагает построить в Казахстане атомную электростанцию. Как сообщил тогда журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, площадкой для возможной АЭС определили район поселка Улкен Алма-Атинской области.
Решение о строительстве АЭС в Казахстане не будет принято без учета мнения большинства населения, заявил Токаев в конце апреля.
Казахстан имеет опыт использования у себя атомной энергетики. В 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау) был пущен первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт. Часть тепловой мощности реакторной установки использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока.