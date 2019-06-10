Концерты Билли Айлиш в России переносятся

Билли Айлиш дебютировала в 2016 году с песней "Ocean Eyes". Тогда девушке было всего 14 лет. С тех пор карьера исполнительницы стремительно идет вверх: она неоднократно занимала первые позиции чартов, а ее клипы на YouTube набирают миллионы просмотров. Например, видео на песню "Bad Guy" с конца марта посмотрели почти 262 миллиона пользователей Сети.