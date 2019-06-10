Концерты Билли Айлиш в России переносятся

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московские и петербургские концерты популярной американской певицы Билли Айлиш решили перенести на более вместительные площадки из-за большого спроса на билеты.
"В связи с высоким спросом и многочисленными просьбами концерты Billie Eilish 27 и 28 августа переносятся на новые площадки. Московский концерт пройдет во Дворце спорта "Мегаспорт", концерт в Санкт-Петербурге - в Ледовом Дворце", - сообщили организаторы.
В России 17-летняя альтернативная поп-исполнительница выступит впервые.
Билли Айлиш дебютировала в 2016 году с песней "Ocean Eyes". Тогда девушке было всего 14 лет. С тех пор карьера исполнительницы стремительно идет вверх: она неоднократно занимала первые позиции чартов, а ее клипы на YouTube набирают миллионы просмотров. Например, видео на песню "Bad Guy" с конца марта посмотрели почти 262 миллиона пользователей Сети.
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