Для всех кандидатов в президенты были созданы равные условия, заявил Токаев

"В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны, как президента Казахстана, были предприняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.