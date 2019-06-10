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РИА Новости

Для всех кандидатов в президенты были созданы равные условия, заявил Токаев

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех кандидатов на внеочередных выборах главы государства были созданы равные условия.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны, как президента Казахстана, были предприняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
Токаев поблагодарил казахстанцев, которые поддержали его своими голосами.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.
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