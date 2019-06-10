Украинские власти запретили аккредитацию 122 российских СМИ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина запретила аккредитацию 122 российским СМИ, включая МИА "Россия сегодня", сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"В этой стране (на Украине) 122 российским средствам массовой информации, в том числе МИА "Россия сегодня", РИА Новости, ВГТРК, НТВ, Рен ТВ, запрещена аккредитация", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, комментируя решение властей Украины запретить российские СМИ, заявил, что люди должны иметь доступ ко всем источникам информации.