Украинские власти запретили аккредитацию 122 российских СМИ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина запретила аккредитацию 122 российским СМИ, включая МИА "Россия сегодня", сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
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"В этой стране (на Украине) 122 российским средствам массовой информации, в том числе МИА "Россия сегодня", РИА Новости, ВГТРК, НТВ, Рен ТВ, запрещена аккредитация", - сказала Москалькова.
Она напомнила, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, комментируя решение властей Украины запретить российские СМИ, заявил, что люди должны иметь доступ ко всем источникам информации.
Омбудсмен добавила, что также под запретом на Украине оказались и российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы "Яндекс" и Mail.ru.
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