Пушков прокомментировал сплоченность СМИ вокруг дела Голунова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что хотел бы видеть сплоченность, которую проявило журналистское сообщество в ситуации вокруг корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, и в отношении других журналистов, в частности, арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Говоря о деле Голунова, сенатор отметил, что "следует ожидать очень высокого интереса" к нему "со стороны СМИ, общественных организаций, СПЧ, и это оправданный интерес". Вместе с тем Пушков отметил, что ему хотелось бы видеть "у ряда СМИ, которые пытаются превратить это дело в повод для широкой критики российской власти", такую же "сплоченность", какую они проявили в этой ситуации, и в отношении других журналистов.

"В частности, в отношении защиты прав и свобод Кирилла Вышинского, где они не высказывают такой последовательности и активности, или в отношении (основателя портала WikiLeaks) Джулиана Ассанжа", - сказал РИА Новости Пушков.

"Принципиальность не должна быть выборочной", - отметил он.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. В середине мая в США Ассанжу были предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, что грозит основателю WikiLeaks заключением на десятки лет. До тех пор США предъявляли Ассанжу только одно обвинение.