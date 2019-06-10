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РИА Новости

Токаев анонсировал точечные кадровые перестановки в правительстве

Вчера, 14:20
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Правительство Казахстана не уходит в отставку, но точечные кадровые назначения будут произведены, заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.
"Что касается правительства, то согласно нашему законодательству, оно не уходит в отставку, тем не менее, точечные кадровые назначения будут произведены. Как я и обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
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Токаев заявил, что настроен "на конструктивный диалог, который будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой".
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