Токаев анонсировал точечные кадровые перестановки в правительстве

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Правительство Казахстана не уходит в отставку, но точечные кадровые назначения будут произведены, заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.

"Что касается правительства, то согласно нашему законодательству, оно не уходит в отставку, тем не менее, точечные кадровые назначения будут произведены. Как я и обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.