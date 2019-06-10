В Госдуме предложили ввести добровольное кредитование для пассажиров такси

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взаимное и добровольное страхование пассажиров при использовании такси до принятия закона о регламентации таксомоторной деятельности предложил ввести первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"По этой теме два есть предложения, по поводу страхования пассажиров. Нам достаточно ввести взаимное кредитование. Но для этого нужна поправка в закон об ОСАГО, где через запятую будут перечислены и общества взаимного кредитования", - сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его мнению, это необходимо для оздоровления рынка и чтобы не пользоваться услугами страховых компаний, которые часть денег оставляют себе.

"Доверять в дальнейшем судьбу своих денег страховщикам как посредникам не совсем правильно. Вполне общество взаимного кредитования, которое могут организовать сами перевозчики, может аккумулировать эти деньги и полностью выплачивать эти деньги, в случае если кто-то пострадал во время пользования такси", - отметил депутат.

Второй предложенный вариант - добровольное страхование.

"Если человек перед поездкой согласен на добровольное страхование, он платит один рубль. Если стоимость поездки он готов оплатить плюс один рубль к уже существующему тарифу, то в случае если он попадет в ДТП, стоимость страхового покрытия может доходить уже сейчас до миллиона рублей", - сказал Лысаков.