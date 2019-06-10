Посол России передал Токаеву поздравления Путина с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

АЛМА-АТА, 10 июн – РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в понедельник встретился с Касым-Жомартом Токаевым и передал ему поздравления президента России Владимира Путина с победой на выборах президента Казахстана, сообщила пресс-служба главы республики.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"Алексей Бородавкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дипломат также отметил, что победа была убедительной.

"Я поздравляю вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал вас президентом Казахстана", - сказал посол.