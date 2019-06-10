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РИА Новости

В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

Вчера, 14:14
33633
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДоберман
Доберман
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража.

"Речь не идет о запретительных мерах, но нужно избегать ситуаций, когда в одной квартире могут находиться несколько десятков собак или кошек", — пояснила РИА Новости замглавы комитета Ирина Гехт.

В Совфеде также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и внедрить единую информационную базу данных их учета. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать.
Кроме того, члены комитета предложили ввести административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения.
По словам Гехт, вопросов по бережному обращению с животными очень много, как и вопросов функционирования приютов, их содержания. Собеседница агентства напомнила, что существуют места, где содержатся дикие животные, изъятые из городской среды. Всего, по данным комитета, в стране содержится более 400 приютов и около 220 пунктов передержки.
"Мы ждем ответа от профильных ведомств в течение месяца, их предложения, возможные инициативы", — добавила сенатор.
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Совет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
я прям умиляюсь и горжусь нашими сенаторами! в поте лица обсуждают очень важные проблемы! Ведь в такой сложный для страны момент очень важно один у меня кот дома или два. А лишнего нужно на улицу выпустить. Ведь сенаторам потом нужно еще о чем нибудь подумать, например куда деть кучу лишних бездомных котов.
10 июня, 14:53
ooberon13
133700224
Больше трёх тараканов держать нельзя.
10 июня, 14:17
Svinka Ontherun
60573018
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