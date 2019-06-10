В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража.
"Речь не идет о запретительных мерах, но нужно избегать ситуаций, когда в одной квартире могут находиться несколько десятков собак или кошек", — пояснила РИА Новости замглавы комитета Ирина Гехт.
В Совфеде также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и внедрить единую информационную базу данных их учета. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать.
Кроме того, члены комитета предложили ввести административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения.
По словам Гехт, вопросов по бережному обращению с животными очень много, как и вопросов функционирования приютов, их содержания. Собеседница агентства напомнила, что существуют места, где содержатся дикие животные, изъятые из городской среды. Всего, по данным комитета, в стране содержится более 400 приютов и около 220 пунктов передержки.
"Мы ждем ответа от профильных ведомств в течение месяца, их предложения, возможные инициативы", — добавила сенатор.