ЛНР поднимет вопрос разведения сил у Станицы Луганской на встрече в Минске

"Разведение сил и средств мы обсуждаем практически на каждой встрече в Минске. Естественно, на встрече 19 июня будет поднят тот же вопрос, когда у нас есть шансы довести до реализации первый этап разведения, закончить разведение здесь у Станицы Луганской". – сказал Дейнего.

Он уточнил, что пока не понятно, как будет развиваться ситуация в Минске. "Политическая ситуация в Киеве настолько нестабильна, что ожидать даже того, что представители Украины останутся приверженцами своих же вчерашних высказываний, наверное, не совсем было бы правильно. Наверное, это слишком оптимистичный подход, а нам нужно сохранять хладнокровие и реализм", - сказал полпред ЛНР.