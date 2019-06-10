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РИА Новости

ЛНР поднимет вопрос разведения сил у Станицы Луганской на встрече в Минске

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Александр Наумов / Перейти в фотобанкПункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР
Пункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР
© РИА Новости / Александр Наумов
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Вопрос разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской поднимут на встрече в Минске 19 июня, сообщил журналистам глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики очередной раз сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской, запланированное на 10 июня.
"Разведение сил и средств мы обсуждаем практически на каждой встрече в Минске. Естественно, на встрече 19 июня будет поднят тот же вопрос, когда у нас есть шансы довести до реализации первый этап разведения, закончить разведение здесь у Станицы Луганской". – сказал Дейнего.
Он уточнил, что пока не понятно, как будет развиваться ситуация в Минске. "Политическая ситуация в Киеве настолько нестабильна, что ожидать даже того, что представители Украины останутся приверженцами своих же вчерашних высказываний, наверное, не совсем было бы правильно. Наверное, это слишком оптимистичный подход, а нам нужно сохранять хладнокровие и реализм", - сказал полпред ЛНР.
По его словам, власти республики сохраняют надежду, что разведение сил и средств на данном участке смогут провести, это позволит запланировать разведение сил и средств на других участках, а также разблокировать путь к решению политических вопросов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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