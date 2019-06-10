СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
"Из распространенного в СМИ сообщения следует, что в одном из магазинов Зеленограда женщина подвергла избиению девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы. По данному факту... организована доследственная проверка", - сказала она.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.