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РИА Новости

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Вчера, 14:04
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
"Из распространенного в СМИ сообщения следует, что в одном из магазинов Зеленограда женщина подвергла избиению девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы. По данному факту... организована доследственная проверка", - сказала она.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
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