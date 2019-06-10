Комитет ГД поддержал выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий выплату стипендии даже при блокировке счетов вуза.

Документ, внесенный группой депутатов, дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.

Студенты очной формы обучения, многие из которых приезжают поступать в вузы из других населенных пунктов, других регионов, имеют немного источников дохода. Поэтому блокировка счетов из-за финансовых трудностей вуза не должна дополнительно бить по его студентам, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.

Он напоминал, что почти в каждом вузе среди студентов есть получатели социальных стипендий: сироты, инвалиды, и их ситуация наиболее сложна. Права этих людей законопроект защитит в первую очередь, подчеркивал депутат.

Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников. Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета.