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РИА Новости

Комитет ГД поддержал выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий выплату стипендии даже при блокировке счетов вуза.
Документ, внесенный группой депутатов, дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.
Студенты очной формы обучения, многие из которых приезжают поступать в вузы из других населенных пунктов, других регионов, имеют немного источников дохода. Поэтому блокировка счетов из-за финансовых трудностей вуза не должна дополнительно бить по его студентам, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.
Он напоминал, что почти в каждом вузе среди студентов есть получатели социальных стипендий: сироты, инвалиды, и их ситуация наиболее сложна. Права этих людей законопроект защитит в первую очередь, подчеркивал депутат.
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Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников. Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета.
В то же время невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза, отмечал Кидяев. Поэтому, по его словам, предлагается включить в перечень допустимых расходов при блокировке счета выплату стипендий и материальной помощи студентам очной формы обучения.
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