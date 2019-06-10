Путин готовится к предстоящим саммитам ШОС и СВМДА

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к предстоящим визитам в Киргизию и Таджикистан, где пройдут саммит ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на вторую половину недели запланированы визиты российского лидера в Киргизию и Таджикистан.
"Это будет саммит ШОС, а в Таджикистане - Совещание по мерам доверия в Азии, СВМДА, формат очень значимый, очень важный. Поэтому происходит подготовка экспертная и к этим контактам", - заявил Песков.