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РИА Новости

Путин готовится к предстоящим саммитам ШОС и СВМДА

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к предстоящим визитам в Киргизию и Таджикистан, где пройдут саммит ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на вторую половину недели запланированы визиты российского лидера в Киргизию и Таджикистан.
"Это будет саммит ШОС, а в Таджикистане - Совещание по мерам доверия в Азии, СВМДА, формат очень значимый, очень важный. Поэтому происходит подготовка экспертная и к этим контактам", - заявил Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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