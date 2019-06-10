МАК создал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-2 в Бурятии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии, сообщается на сайте МАК.
Ранее сообщалось, что Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил 9 июня жесткую посадку в Тункинском районе, по предварительным данным СК, в 50 километрах от села Кырен.
МАК сообщает, что в результате происшествия находившийся на борту второй пилот травмирован, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Феникс", получило значительные повреждения.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.