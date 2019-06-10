Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:36Z
https://ria.ru/20190610/1555440953.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МАК создал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-2 в Бурятии

Вчера, 13:36
180
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии, сообщается на сайте МАК.
Ранее сообщалось, что Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил 9 июня жесткую посадку в Тункинском районе, по предварительным данным СК, в 50 километрах от села Кырен.
МАК сообщает, что в результате происшествия находившийся на борту второй пилот травмирован, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Феникс", получило значительные повреждения.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2
Вчера, 07:13
СК проводит проверку после аварийной посадки Ан-2 в Бурятии
000001
Обсудить 0
МАКСледственный комитет РФМежгосударственный авиационный комитетБурятияПроисшествия
Рекомендуем
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
РИА
Новости
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров рассказал о работе по российской концепции по Персидскому заливу
Полоз обыкновенный в экзотариуме, который открылся в парке Центральный в Калининграде
Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО
Дети в детском лагере
МЧС проверило все детские лагеря
В Калуге троллейбус столкнулся с автомобилем
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Альпинисты начали восхождение к месту гибели спортсменов на горе Нандадеви
США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт
Самолет Ан-2
СК проводит проверку после аварийной посадки Ан-2 в Бурятии
Здание Государственной Думы в Москве
ГД рассмотрит поправки, регулирующие конфликты между субъектами по отходам
В Ленинградской области будут судить школьницу за избиение сверстницы
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков сообщил, что отдельной встречи Путина и Аббаса пока не планируется
Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-2 доставили в Иркутск для медосмотра
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
Лента новостейМолния