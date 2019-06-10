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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Вчера, 13:28
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 021 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 379 человек (женщин – 114, детей – 194), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 642 человека (женщин – 193, детей – 327)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.
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По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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