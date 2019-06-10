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РИА Новости

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обеспокоен ситуацией с Голуновым

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспокоен ситуацией с задержанием и обвинениями, а также "произволом в отношении" корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова.
"Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией с обвинением корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в покушении на сбыт наркотиков. На наш взгляд, задержание и обвинение Голунова в совершении уголовного преступления могут быть местью за его журналистские расследования", - говорится в заявлении председателя и заместителя председателя союза, размещенном на официальном сайте организации.
В заявлении также отмечается, что союз возмущен "произволом в отношении Ивана Голунова".
"Мы выражаем свое возмущение произволом в отношении Ивана Голунова, который выражался в отказе сделать телефонный звонок после задержания, проведении следственных действий ночью и в отсутствии адвокатов, физическом насилии. Возмущает и попытка полиции ввести общественность в заблуждение путем распространения в СМИ фотографий, которые не имею к делу никакого отношения", - отмечается в заявлении.
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Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области также выразил солидарность с коллегами, которые по всему миру выступили с требованием справедливости по отношению к Голунову.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСанкт-ПетербургПроисшествия
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