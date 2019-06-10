Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз", — пояснил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела займа, добавил Силуанов. Кроме того, на доходы оказывает воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли.

За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.