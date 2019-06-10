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РИА Новости

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз", — пояснил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела займа, добавил Силуанов. Кроме того, на доходы оказывает воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли.
За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.
"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", — сделал прогноз министр.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
17 февраля, 12:31
Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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