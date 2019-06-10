YouTube заблокировал видео с оскорблением российского герба

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал видео, в которых содержится неуважение к государственному гербу России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и других) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации", — сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что уведомление отправлено на основании требования Генпрокуратуры в рамках так называемого закона о неуважении к государственным символам.