YouTube заблокировал видео с оскорблением российского герба

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал видео, в которых содержится неуважение к государственному гербу России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и других) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации", — сообщается в пресс-релизе.