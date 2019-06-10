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РИА Новости

Новый президент Казахстана продолжит политику Назарбаева, считает эксперт

Вчера, 12:48
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет поначалу продолжать политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева, но понемногу будет перетягивать центр принятия решений на себя, прогнозирует российский эксперт, научный сотрудник Института востоковедения Станислав Притчин.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. При этом Назарбаев сохраняет позиции национального лидера страны, который остается руководителем правящей партии, Совета Безопасности и ряда других ключевых политических должностей.
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"Институционально, с точки зрения закона, Назарбаев сохраняет очень много рычагов власти, которые позволяют ему быть номер 1, главным стейкхолдером на политической арене Казахстана. Но сейчас Токаев все-таки получил мандат от населения. Он – избранный президент, сейчас постепенно центр принятия решений по внутренней и внешней политике будет переходить в администрацию президента. Однако Назарбаев привык быть на слуху, быть человеком, на котором лежит ответственность за Казахстан. Думаю, Назарбаев все равно будет присутствовать как фактор внутренней и внешней политики", - заявил эксперт в интервью РИА Новости.

Токаев продолжит курс предшественника

При этом в основном Токаев продолжит курс Назарбаева, особенно поначалу.
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"Во многом преемственность курса будет сохранена, во внешней политике точно. Токаев был и премьер-министром, и министром иностранных дел. Внешняя политика – это его сильный конек. Он является одним из формирователей и исполнителей внешней политики Казахстана в том виде, в каком она сейчас есть. Преемственность во внешней политике, особенно на первом этапе, будет сохраняться", - считает Притчин.
При этом во внутренней политике будут определенные изменения, потому что "политическая модель, которая была выстроена, все-таки была выстроена под фигуру Назарбаева".
"У него есть свое видение, в том числе кадровое. Мы в ближайшее время будем свидетелями, как определенные кадровые изменения будут происходить в правительстве, впоследствии на региональном уровне", - считает Притчин.
Что касается экономической политики, то здесь эксперт не ждет быстрых изменений.
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"Это не конек Токаева, он не экономист, у него, скорей всего, нет какого-то своего, другого видения экономической политики Казахстана. Сложившаяся (экономическая) модель – оптимальная для Казахстана, чтобы поменять устои экономики, нужны серьезные инвестиции, для этого пока предпосылок мы не видим", - прогнозирует эксперт.

"Попытается быть более открытым обществу"

Для Токаева, скорее, актуальнее проблема укрепления своей популярности в обществе, потому что все-таки его предложили "сверху", отметил эксперт.
"Есть часть общества, которая не поддержала его – уровень поддержки у него не 95 процентов, как было у Назарбаева, а 70. Это люди, которые имеют альтернативную точку зрения. Так что есть определенные политические риски… Токаев будет пытаться проводить свой диалог с обществом, будет пытаться быть более открытым к обществу", - заявил российский эксперт.
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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