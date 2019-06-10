Названы лучшие города для поездок с друзьями на выходные

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Барселона и Светлогорск — лучшие города для летнего отдыха с друзьями в выходные дни, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство опросило более тысячи человек и составило рейтинг лучших городов, в которых лучше всего отдыхать летом в компании друзей.

В пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, черноморские курорты Сочи и Ялта, испанская Барселона и Светлогорск в Калининградской области.