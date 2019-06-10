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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие города для поездок с друзьями на выходные

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Барселона
Города мира. Барселона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Барселона и Светлогорск — лучшие города для летнего отдыха с друзьями в выходные дни, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство опросило более тысячи человек и составило рейтинг лучших городов, в которых лучше всего отдыхать летом в компании друзей.
В пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, черноморские курорты Сочи и Ялта, испанская Барселона и Светлогорск в Калининградской области.
За Санкт-Петербург респонденты отдали 21% голосов, за Сочи, Ялту и Барселону — по 14%, за Геленджик и Светлогорск — по 10%, за Амстердам — 7%, за Севастополь, курорты Крита и Айя-Напу на Кипре — по 3%.
Антверпен, Бельгия
5 июня, 08:00
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