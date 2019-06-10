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РИА Новости

Двое пострадавших под Тулой сотрудников МЧС находятся в реанимации

Вчера, 12:42
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© Фото : МЧС РФДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019
ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 Дон в Тульской области. 10 июня 2019
© Фото : МЧС РФ
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Двое из пяти сотрудников МЧС, пострадавших в результате столкновения из автомобиля с грузовиком в Тульской области, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе. Как сообщалось ранее, на 201-ом километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в нее въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России. Как информировало МЧС, с травмами средней и легкой тяжести их доставили в больницу.
"В Новомосковскую городскую больницу после ДТП на трассе М-4 "Дон" 201 км. доставлены 5 пострадавших. 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Троих пострадавших осмотрели врачи, медицинская помощь оказана в полном объеме, лечение амбулаторно", - говорится в сообщении представителя минздрава.
Как сообщалось ранее, из-за ДТП на трассе движение оказалось сильно затруднено. "Сейчас пустили движение по одной полосе, на месте работает следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев.
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