ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Народная милиция ЛНР 8 июня заявила об обстреле со стороны силовиков района КПП "Станица Луганская".

"К сожалению, в очередной раз приходится констатировать тот факт, что украинская сторона сорвала разведение сил и средств на КПП "Станица Луганская", - сказал Филипоненко журналистам.