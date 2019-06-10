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РИА Новости

ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

Вчера, 12:40
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Народная милиция ЛНР 8 июня заявила об обстреле со стороны силовиков района КПП "Станица Луганская".
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"К сожалению, в очередной раз приходится констатировать тот факт, что украинская сторона сорвала разведение сил и средств на КПП "Станица Луганская", - сказал Филипоненко журналистам.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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