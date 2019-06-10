В Ставрополе завершился фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"

"Благодарю вас всех! Особенно благодарю горожан – за ваши улыбки, за ваше настоящее гостеприимство! Все вместе мы старались, чтобы люди, которые приехали к нам, в Россию, навсегда ее полюбили. Немного грустно прощаться со студвесной, но я уверен, что Ставропольский край еще станет площадкой для новых встреч и крупных мероприятий!", – сказал глава Ставрополья.