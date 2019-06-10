В Ставрополе завершился фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Ставрополе состоялась торжественная церемония закрытия третьего международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Грандиозный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов прошел на главной площади краевого центра, сообщается на официальном портале главы региона.
В рамках мероприятия губернатор края Владимир Владимиров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий вручили дипломы и памятные статуэтки руководителям делегаций 23 стран, приехавших на Ставрополье. Также были награждены шестеро победителей творческих конкурсов международной студенческой весны в номинации "Арт-холл".
Приветствуя участников и гостей фестиваля, Владимиров поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении студвесны.
"Благодарю вас всех! Особенно благодарю горожан – за ваши улыбки, за ваше настоящее гостеприимство! Все вместе мы старались, чтобы люди, которые приехали к нам, в Россию, навсегда ее полюбили. Немного грустно прощаться со студвесной, но я уверен, что Ставропольский край еще станет площадкой для новых встреч и крупных мероприятий!", – сказал глава Ставрополья.
Также было объявлено, что следующий международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" пройдет в Казани.