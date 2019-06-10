В Волгограде задержали женщину за вандализм на стене военного мемориала

ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая сделала надпись на стене мемориального комплекса в Волгограде, посвященного Сталинградской битве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение от жителей Волгограда о том, что неизвестная женщина баллончиком с синей краской сделала надпись на стене мемориального комплекса, установленного на месте штаба 13-й Гвардейской дивизии 1942-1943 годов. Надпись, которую она сделала, гласила: "Пусть всегда будет солнце".
"Прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя волгоградка", - сообщили РИА Новости в полиции.
Отмечается, что женщина призналась в содеянном.