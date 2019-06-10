В Волгограде задержали женщину за вандализм на стене военного мемориала

ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая сделала надпись на стене мемориального комплекса в Волгограде, посвященного Сталинградской битве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение от жителей Волгограда о том, что неизвестная женщина баллончиком с синей краской сделала надпись на стене мемориального комплекса, установленного на месте штаба 13-й Гвардейской дивизии 1942-1943 годов. Надпись, которую она сделала, гласила: "Пусть всегда будет солнце".