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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Центра приема, распределения и размещения беженцев. 11 декабря 2018
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Центра приема, распределения и размещения беженцев. 11 декабря 2018
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, в контролируемых США районах "попираются все основополагающие нормы международного права", а ситуация в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь "оценивается как критическая".
"Искусственно создавая нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии, США создают базу для возвращения террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе", - сказал он в ходе совместного заседания координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.
Генерал подчеркнул, что удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, а также лагерей Рукбан и Эль-Холь затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения беженцев.
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Война в СирииВойна в СирииМихаил МизинцевМинистерство обороны РФРоссияСШАВ мире
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