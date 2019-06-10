Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в контролируемых США районах "попираются все основополагающие нормы международного права", а ситуация в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь "оценивается как критическая".

"Искусственно создавая нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии, США создают базу для возвращения террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе", - сказал он в ходе совместного заседания координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.