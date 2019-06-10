На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники всех шести шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов - Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня заявлял, что задолженность по зарплатам шахтерам погасят в сжатые сроки.

"В данный момент горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста", - написал Волынец в Facebook

По его словам, шахтеры прибегли к таким радикальным действиям из-за того, что "власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли".