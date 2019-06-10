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РИА Новости

На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники всех шести шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов - Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня заявлял, что задолженность по зарплатам шахтерам погасят в сжатые сроки.
"В данный момент горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста", - написал Волынец в Facebook.
По его словам, шахтеры прибегли к таким радикальным действиям из-за того, что "власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли".
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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Популярные комментарии
Если власти Украины кидают свой народ, то, я считаю, что России нужно вмешаться и выплатить все долги.
10 июня, 14:30
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320008
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