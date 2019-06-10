МГУ выделил 800 мест на целевое обучение

"Нам, Московскому университету, предварительно выделено 800 мест целевиков – это серьезная цифра. Мы уже сейчас так обдумываем, как отдельно работать с целевиками, будет создана структура, потому что это серьезная работа и с документами, и с людьми, и с предприятиями, и, конечно, организация конкурсов", - сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".