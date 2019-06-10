МГУ выделил 800 мест на целевое обучение

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московскому государственному университету на целевое обучение предварительно выделено 800 мест, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Нам, Московскому университету, предварительно выделено 800 мест целевиков – это серьезная цифра. Мы уже сейчас так обдумываем, как отдельно работать с целевиками, будет создана структура, потому что это серьезная работа и с документами, и с людьми, и с предприятиями, и, конечно, организация конкурсов", - сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счет бюджета, в список вошли 449 программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5% до 100% для самых востребованных или редких профессий.