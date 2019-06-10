Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

БИШКЕК, 10 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах в Казахстане, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы киргизского государства.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"Жээнбеков тепло поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана и отметил, что для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили в аппарате президента, Жээнбеков выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента "будет способствовать дальнейшему устойчивому и всестороннему развитию Казахстана".