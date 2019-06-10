Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Российские пользователи платформы поиска автомобильных попутчиков для междугородних поездок BlaBlaCar более спонтанны, чем клиенты компании в других странах, заявил в интервью РИА Новости сооснователь и гендиректор компании Николя Брюссон.

"В России пользователи BlaBlaCar принимают решение о поездке в самый последний момент. Большинство бронирований происходит в день поездки, даже если это поездка на 300-400 километров. Что странно, ведь даже на поезд вы покупаете билет за несколько дней до отправления", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"Во всем мире такие поездки в основном бронируются хотя бы за 2-3 дня, а в России буквально спонтанно", - добавил он.

BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 75 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.