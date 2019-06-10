Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
В начале своего выступления на съезде партии "Слуга народа" Зеленский в шутку вспомнил о скандале.
"Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером", —цитирует Зеленского "Обозреватель".
На прошлой неделе Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь Порошенко обвинил украинского президента в плагиате, после чего замглавы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование.