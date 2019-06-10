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РИА Новости

Минобрнауки подготовит программу для пяти научно-образовательных центров

11:30
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд министерства образования и науки РФ
Стенд министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд министерства образования и науки РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству науки и высшего образования РФ к середине сентября нынешнего года представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ программы развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в России.
Перечень поручений, данных по итогам заседания президиума Совета, которое Медведев провел 20 мая, опубликован в понедельник на сайте кабинета министров РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
7 июня, 12:00
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"Минобрнауки России представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам программы развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Срок – 15 сентября 2019 года", - говорится в перечне поручений.
Ранее в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума министр науки и высшего образования Михаил Котюков сообщил, что первые версии программ развития этих НОЦов, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука", будут готовы в июне.
Минобрнауки также поручено в рамках реализации федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" ускорить проработку вопроса предоставления грантовой поддержки выполняемых аспирантами научных или научно-технических проектов, в том числе установление порядка предоставления такой поддержки (срок – до 1 сентября текущего года), а также совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнеса проработать дополнительные механизмы привлечения внебюджетных источников для финансового обеспечения реализации мероприятий национального проекта "Наука" (это предстоит сделать к 1 августа нынешнего года).
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